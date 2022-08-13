Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü

Kavga akşam saatlerinde Haliliye İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerine mermi isabet eden Mehmet Altun isimli kişi ağır yaralandı. Kavgayı gören mahalleli durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler olaya müdahale etti. Yaralanan Mehmet Altın sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı Mehmet Altun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mehmet Altun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma olaya karışan şahısları yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.