Şanlıurfa’da silahlı kavga: 6 yaralı

Olay Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akraba iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Fevzettin. K., Şemse. K., Emine. K., Danıal. K., Mehmet. K., ve Halil. K. yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.