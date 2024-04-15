Şanlıurfa’da sır olay: Müzisyen evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Durusoy'u evinde ölü buldu. Tabancayla vurulduğu bildirilen Eyüp Durusoy'un cenazesi, savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...