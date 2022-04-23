Şanlıurfa’da sulama kanalında boğulan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına araç düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bölgede inceleme başlatan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir'i (18) ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan araçta boğulan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cesedine ulaşıldı.
DÜN 3 GENÇ DEFNEDİLDİ
Araçta bulundukları öğrenilen Bünyamin Nerede ve İlhan Damar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın ağarmasıyla bölgeye sevk edilen dalgıç polisler de su altında tarama faaliyetlerine başladı.
Bu arada akıntıyı engellemek için sulama kanalına su girişi durduruldu. Olay yerine gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz çalışmaları takip etti. Araçtan cesetleri çıkarılan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan 3 gencin cenazesi i dün toprağa verildi.
YAPILAN ARAMALARDA 2 GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Gün boyu geniş bir bölgede dalgıç polislerin devam eden arama kurtarma çalışmalarının sonucunda sulama kanalında kayıp olan Bünyamin Nerede ve İlhan Damar'ında cesedine 2 gün sonra ulaşıldı. Sulama kanalından çıkartılan 2 gencin cenazesi Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.