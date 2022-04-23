Şanlıurfa’da sulama kanalında boğulan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bu arada akıntıyı engellemek için sulama kanalına su girişi durduruldu. Olay yerine gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz çalışmaları takip etti. Araçtan cesetleri çıkarılan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan 3 gencin cenazesi i dün toprağa verildi.