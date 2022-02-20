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Giriş Tarihi: 20.2.2022 12:21

Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonunda 21 tutuklama

DHA
Şanlıurfa’da ’torbacı’ operasyonunda 21 tutuklama

Alınan bilgiye göre Şanlıurfa’da ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21’i tutuklandı.

Şanlıurfa'da, geçen çarşamba günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 kilo 112 gram esrar, 120 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 2 tabanca ile 2 bin 425 TL ele geçirilirken, 33 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonunda 21 tutuklama
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