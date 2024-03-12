Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü

Kaza Şanlıurfa-Adıyaman yolu üzeri Çakmaklı Mahallesi tepe dinlenme tesisleri civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halinde olan Ramazan Polat'ın sevk ve idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen henüz plakası öğrenilemeyen Ömer Kadakçı'nın sevk ve idaresindeki pikapla çarpıştı.

Meydana gelen kazada pikap sürücüsü Ömer Kadakçı kazayı yara almadan atlatırken, minibüs sürücüsü Ramazan Polat ve yolcu olarak bulunan Casim Elükle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk tedavi yapılan yaralılarından Ramazan Polat, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan Ramazan Polat burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ramazan Polat'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Pikap sürücüsü Ömer Kadakçı, Jandarma tarafından gözaltına alındı .