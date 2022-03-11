Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda kayganlaşan yol nedeni ile kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Olay, Şanlıurfa - Gaziantep karayolu Ayanlar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 44 AG 223 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çarpıp kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı