Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa Mardin karayolu üzeri Osmanbey Kampüsü civarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 öldü, 1 kişide yaralandı.

Kazada otomobildeki 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişide ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan kişileri bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.