Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuttu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafo yangınında patlamalar meydana geldi
Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi 2358.Sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2358. Sokak'ta bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Trafodaki dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Trafonun alev aldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri DEDAŞ ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın sırasında trafoda patlamalar meydana geldi. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayır altına alındı. Trafoda çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonrası söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından DEDAŞ ekipleri çalışmalarını yaptı.