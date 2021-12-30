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Giriş Tarihi: 30.12.2021 01:41

Şanlıurfa'da trafo patlaması korkuttu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuttu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafo yangınında patlamalar meydana geldi

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi 2358.Sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2358. Sokak'ta bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Trafodaki dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Trafonun alev aldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri DEDAŞ ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın sırasında trafoda patlamalar meydana geldi. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayır altına alındı. Trafoda çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonrası söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından DEDAŞ ekipleri çalışmalarını yaptı.

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Şanlıurfa'da trafo patlaması korkuttu
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