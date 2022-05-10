Şanlıurfa’da vicdansız anne doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı! Hayati tehlikesi var...





BEBEĞİ GÖREN MAHALLE SAKİNİ O ANLARI ANLATTI

Sokakta çocuğu gören Şeyhmus Tatlı, "Ben buradan eşya alıyordum yerde bebeği gördüm. Burada nöbetçi eczane vardı. Oraya gidip çocuk için bez aldım. Daha sonra ekiplere telefon açtım. Ekipler gelip aldı. Yatıyordu ve ağlamaklı gibi bir ses çıkarıyordu" şeklinde konuştu.

Bir mahalle sakini ise "Dün akşam bizim bu caddede bir bayan doğum yapmış. Biz de polisler geldiği zaman durumu anladık. Polisler geldi, sağlık ekipleri geldi ve çocuğu alıp götürdüler. Çocuğun kime ait olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.