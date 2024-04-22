Şanlıurfa’da yanarak hayatını kaybeden esnafın ölüm nedeni cinayet çıktı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Sancak mahallesinde haftasonu esnaflık yapan Şakir Topçu (40), bağ evinin içerisinde bulunan konteynerde kaldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek konteynerin önünde bulunan aracına sıçradı.

Yanan araç ve konteyneri gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Konteynerin içerisine giren ekipler, yaptıkları incelemede Sanayi Esnafı Şakir Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Şakir Topçu'nun yapılan otopsisinde vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma ekipler, çevredeki güvelik kameraları incelendi. Güvenlik kamera kayıtlarında yapılan detaylı incelemede araç içersinde Adem G. olduğu belirlendi. Adem G. düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Gözaltında Şakir Topçu'yu öldürdüğünü itiraf eden Adem G. Şakir Topçu ile arkadaş olduğunu imam nikahıyla birlikte yaşadığı ve kısa süre önce ayrıldığı kadınla Topçu'nun ilişkisinin olduğunu öğrendiğini, bu nedenle de onu öldürüp, cesedini konteynere taşıyarak konteyner ve otomobili benzin dökerek ateşe verdiği belirti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.