Şanlıurfa’daki mülteciler unutulmadı

Mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için birimler oluşturduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mültecilerin yanında olduklarını söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla kentte yaşayan mülteciler için Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda program düzenlendi.



Uluslararası Göçmenler Günü programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Vekili Yasin Akgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, kurum temsilcileri ile Ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcisi katıldı.



Ulusal ve uluslararası birçok ülkenin yardım platformlarının da stant açtığı etkinlikte mülteci misafirlere yönelik tiyatro gösterimi yapıldı. Kum sanatı ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda sahne alan mülteci çocuklardan oluşan müzik korusunun seslendirdiği 'Ölürüm Türkiyem' parçası büyük beğeni aldı. Türkçe ve Arapça şarkıların seslendirildiği programda ulusal ve uluslararası yardım kuruluşu temsilcilerine, yaptıkları yardım çalışmalarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarafından plaket verildi.



Konuşma yaptığı sırada sahneye çıkan mülteci bir kız çocuğu tarafından Başkan Beyazgül'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın fotoğrafı hediye edilirken minik bir kız çocuğu ise İstiklal Marşını okudu. Mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birimler oluşturduklarını ifade eden Başkan Beyazgül, ''Göç eden siz asil insanlar, aslında güzelliğinizden, itibarınızdan hiçbir şey kaybetmediniz. Ama utanması gereken sizi bu hale düşüren terör örgütleridir. Peygamberler şehri olan Şanlıurfa'da yaşayan bizler biliyoruz ki sizlerin duaları bizim için çok önemli çünkü sizler mazlumsunuz. Göçmen kim! Göçmen bir bebek, bir çocuk, ana, kız kardeş, bir baba, bir dede, bunların hepsinin ismi göçmen. Bir bebek ve bir çocuk aç kaldığı için ağlarsa onun hesabı bütün dünya insanlığından sorulur. Sizin sorunlarınızı çözmek için belediye başkanlığımız içerisinde bir daire başkanlığı oluşturduk. Bu kapsamda 4 toplum merkezi kurulmuştur. Bu merkezlerde robotik kodlama, mesleki kurslar, kişisel gelişim kursları, dil kursları, danışmanlık hizmeti, mülteci kadınlara ve çocuklara sağlık ve sosyal koruma hizmetleri, robotik kodlama merkezlerimizde STEM eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında eğitimler verilmektedir. Her bir mülteci kardeşimiz, göçmen kardeşimizle karşılaştığımızda onun ihtiyacı ne ise onu karşılayacak birimler oluşturmuşuz. Bütün uluslar arası kuruluşlarla beraber Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler sizin yalnız olmadığınızı söylemek için buradayız'' dedi.