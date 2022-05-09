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Giriş Tarihi: 9.5.2022 13:07

Şanlıurfa'daki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

DHA
Şanlıurfa’daki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobil ile motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'daki kaza, gece saatlerinde Durak Mahallesi'nde meydana geldi. 27 RY 835 plakalı otomobil, 27 AAL 708 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada 63 LA 492 plakalı motosiklet de iki otomobile çarptı. Zincirleme kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Subaşı ile Mehmet Kılıç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazada yaralanan Barış Uğurlu (23), Ömer Fırat (16), Seyit Fırat (24), Ömer Faruk Sarıçiçek (24), Serhat Baran Güven (21), Emrah Subaşı (27), Abdullah Gönültaş (24) ve Müslüm Polat'ın (56) tedavileri ise sürüyor.

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Şanlıurfa'daki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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