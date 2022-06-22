22 Haziran Çarşamba günü Şans Topu sonuçları ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu çekilişi çekiliş 20.00'de gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiyenin kendilerine çıkmasını isteyenler Milli Piyango Online sitesini ziyaret ediyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 22 Haziran 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
22 Haziran 2022 Çarşamba gününe ilişkin Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Şans Topu çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
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19 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın son günü Şans Topu çekilişi saat 20:00'de düzenlendi. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanlından canlı olarak aktarıldı.
Kazandıran numaralar; 25-26-29-31-33+13 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 2 kişi 941 bin TL kazandı.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.