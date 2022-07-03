Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 3.7.2022 20:09 Son Güncelleme: 3.7.2022 20:09

Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere duyurulan “Şans Topu sonuçları” bugün bir kez daha ilan edilecek. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye tutarının sahibi olduğu oyunu Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta ya da MPİ bayilerinde kupon doldurarak oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek isteyerek “Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

"Şans Topu sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişi ile belirlenen kazandıran numaralarla birlikte şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak amacıyla "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (3 TEMMUZ)

Şans Topu çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla 3 Temmuz MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3 Temmuz Şans Topu sonuçları: 5 - 21 - 14 - 2 - 31 + 3

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
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