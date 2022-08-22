Şansımı Seveyim filmi konusu ne? Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kim?

Şansımı Seveyim filmi konusu ve oyuncu kadrosu bugün yayınlanacak olması dolasıyla merak ediliyor. 2017 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Komedi türünde olan filmin başrolünde; Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimler yer alıyor. İşte Şansımı Seveyim filmi konusu ve oyuncu kadrosu

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ KONUSU

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Ender Mıhlar

Türü : Komedi

Oyuncular : Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat