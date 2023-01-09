Sapığı televizyonda görüp şikâyet etti

Tokat'ta kayıp olan Arife Gökçe'ye (64) taciz mesajları attığı gerekçesiyle Gökçe'nin kayıp olmasından sorumlu tutulan ve konuyla ilgili ATV'de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak kendisini savunan Sinan Sardoğan'ın İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sinan Sardoğan ile ilgili yürüttüğü soruşturmaya göre, Sardoğan'ın 10 Ekim 2018'de Suriye uyruklu 2006 doğumlu Ahmed A. çocuğa fiili livata suretiyle tecavüz ettiği belirlendi. Ahmet A.'nın televizyon izlerken Sardoğan'ı teşhis edip Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro'suna başvurarak şikayetçi olduğu belirtildi. İhbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Avcılar polisi Sardoğan'ı gözaltına aldı. Şüpheli Sardoğan, ifadesi alındıktan sonra Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğa cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.