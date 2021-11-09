Sapık ifşacılara operasyon! Çocukları istismar eden 16 şüpheli...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Ürünleri Ülkeye Sokma, Çoğaltma, Satma, Depolama, Bulundurma ve Kullanma" suçları kapsamında dokuz ilde 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin bir akıllı telefon uygulaması üzerinden "İfşa ve Sohbet" ile "Deep Web İfşa" isimli gruplarda çocukların cinsel istismarı içerikli görüntüleri dağıttıkları ve söz konusu görüntülerin para karşılığında satıldığı belirlendi. 10'u İstanbul'da 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bazı firari şüpheliler aranıyor.