Sara krizi sırasında bebeği boğuluyordu

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, 10 aylık bebeği Mihra C.'yi yıkayan anne Kiraz C., bu sırada sara nöbeti geçirdi. Annesinin elinde bulunan minik Mihra suya düştü. Sara nöbetinden sonra kendine gelen anne, bebeğini suyun içinde hareketsizce görünce çığlık atarak yardım istedi. Annenin çığlıklarını duyan komşular hemen yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Kiraz C.'nin komşuları, bir yandan çocukla ilgilenip diğer yandan anneyi sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran bebeği hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.