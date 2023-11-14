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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Sarallar suç örgütü çökertildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sarallar suç örgütü çökertildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından liderliğini Özgür Saral yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı 'Kafes Operasyonu' düzenlendi.
Operasyonda; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, tehdit, fuhşa zorlama gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen örgüt lideri dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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Sarallar suç örgütü çökertildi
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