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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Şarampole devrilen kamyonda 7 kişi öldü

Malatya’nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kayısı yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Şarampole devrilen kamyonda 7 kişi öldü
Malatya'nın Darende ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Fikret Zaif (37) yönetimindeki 44 ADN 977 plakalı kamyon, Yukarı Ulupınar mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada, kamyon sürücüsü ile araçtaki Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Emir Zaif (11), Osman Ünsal (53), İbrahim Özbeg (27) hayatını kaybetti. Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerinde inceleme yaptı. Kazada hayatını kaybeden kamyon şoförü Fikret Zaif'in kayınbiraderi Selim Öcal, "Fikret nakliyecilik yapıyordu. Kayısı yüklemiş. Yanında ufak oğlu vardı, 5 tane de işçisi vardı. Aniden bizi aradılar buraya geldik. Depremde Çelikhan'da 23 yakınımız hayatını kaybetti" dedi.

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Şarampole devrilen kamyonda 7 kişi öldü
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