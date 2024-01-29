Şarampole uçtu: 4 yaralı 1 ölü

Kazada sürücü Muhammet Curuk ile birlikte Aylin Curuk (34), Nur Curuk (12), Gülsima Curuk (7), ile Aslan Recep Curuk (1) yaralandılar. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Aslan Recep Curuk hayatını kaybetti. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken, araziye uçan araç çekici ile uçtuğu yerden çıkarıldı.