Şarampole uçtu: 4 yaralı 1 ölü

Çaycuma-Bartın karayolunun Çamlık mevkiinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Çaycuma-Bartın karayolunun Çamlık köyü mevkiinde meydana geldi. Muhammet Çubuk (39) idaresindeki otomobil yolda seyir halinde gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye uçtu.
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışan sürücüye itfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yapılan titiz çalışma sonrasında yaralı şahıs sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada sürücü Muhammet Curuk ile birlikte Aylin Curuk (34), Nur Curuk (12), Gülsima Curuk (7), ile Aslan Recep Curuk (1) yaralandılar. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Aslan Recep Curuk hayatını kaybetti. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken, araziye uçan araç çekici ile uçtuğu yerden çıkarıldı.