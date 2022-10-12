Sarhoş yolcu, THY uçağına acil iniş yaptırdı

THY'nin dün İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 338 yolcusuyla havalanan uçağında, alkollü olduğu öğrenilen bir yolcu etrafı rahatsız etti. Yolcu, kendisini uyaran kabin memurunun parmağını ısırıp, yumruk ve tekmeyle saldırdı. Bunun üzerine uçağın pilotları Endenozya'nın Medan Kuala Namu Havalimanı'na acil iniş yaptı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Uçak daha sonra gecikmeli olarak Jakarta'ya hareket etti. Endonezya basınında yer alan haberlerde göre, uçakta olay çıkaran Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn'in (48) Endonezya merkezli bir havayolu şirketinde pilot olarak görev yaptığı belirtildi.