Sarı saçlı Elif’in şarkısı

Konya'nın taşkent ilçesi Çetmi Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan evli ve 3 çocuk babası Ceylani Karaduman, 6 Şubat'ta yaşanan asrın deprem felaketinde Hatay'da enkaz atından cesedini çıkardığı Elif adlı genç kız için o gün yaşadığı acıyla yazdığı şiiri şarkıya dönüştürdü. Elif'in evlenme hayali kurduğu nişanlısı ile olan aşkını anlatan duygu yüklü 'Nazar Oldu' adlı şarkı, dinleyenlere depremde yaşanan tarifsiz acıları bir kez daha hatırlatıyor. Şarkıyı, köy festivallerinde seslendiren Karaduman, festivaldeki görüntülerden de bir klip yaptı. Karaduman'ın Youtube'a yüklediği klip kısa sürede 250 binden fazla izlendi. Ceylani Karaduman, şarkının hikayesini şöyle anlattı:
Depremin 4'üncü günü Hatay merkezde bir binada arama-kurtarma çalışmasına katıldım. Anne, baba ve 3 çocuğunu kurtarmak için çalışmaya başladık. Ailenin biricik kızı Elif, kanepe ile tavan arasına sıkışmıştı. Baktım yüzüğü var. Elif'miş adı. Önce onu, sonra anne ve babasının cansız bededini çıkardık. Hüngür hüngür ağladım.
Elif, nişanlısıyla yaza evlenme hayalleri kuruyormuş. Babası inat etse de sonunda razı olup kızını vermiş sevdiğine. Elif'in elleriyle ördüğü çeyizini bir odanın köşesinde buldum. Sarı saçlarına dokunurken ona söz verdim, 'Bu ülkenin neresinde bir aksilik görürsem haykıracağım'.
O gün Elif'e yazdığım şarkının ilk dizeleri döküldü dilimden. Köye dönünce devamını yazdım. Bu sıradan bir şarkı değil, ruhu var.
NAZAR OLDU
Bir garip aşık vardı
Bir düğün günü vardı
Gayrı mahşere kaldı o sevda
Dağlara yazdık ne fayda
Yollara yazdık ne fayda
Kaldı betonlar altında o sevda
Bizim aşkımız mezar oldu
Büyülere bastık mezar oldu
Anlatmayayım ağlarsın
Duyanın gönlüne dert kalsın
Ne can kaldı ne canan
Sanki olduk bir ziyan
Bu şarkıymış bana kalan hatıra