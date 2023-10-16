Sarı saçlı Elif’in şarkısı

Konya'nın taşkent ilçesi Çetmi Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan evli ve 3 çocuk babası Ceylani Karaduman, 6 Şubat'ta yaşanan asrın deprem felaketinde Hatay'da enkaz atından cesedini çıkardığı Elif adlı genç kız için o gün yaşadığı acıyla yazdığı şiiri şarkıya dönüştürdü. Elif'in evlenme hayali kurduğu nişanlısı ile olan aşkını anlatan duygu yüklü 'Nazar Oldu' adlı şarkı, dinleyenlere depremde yaşanan tarifsiz acıları bir kez daha hatırlatıyor. Şarkıyı, köy festivallerinde seslendiren Karaduman, festivaldeki görüntülerden de bir klip yaptı. Karaduman'ın Youtube'a yüklediği klip kısa sürede 250 binden fazla izlendi. Ceylani Karaduman, şarkının hikayesini şöyle anlattı:Depremin 4'üncü günü Hatay merkezde bir binada arama-kurtarma çalışmasına katıldım. Anne, baba ve 3 çocuğunu kurtarmak için çalışmaya başladık. Ailenin biricik kızı Elif, kanepe ile tavan arasına sıkışmıştı. Baktım yüzüğü var. Elif'miş adı. Önce onu, sonra anne ve babasının cansız bededini çıkardık. Hüngür hüngür ağladım.Elif, nişanlısıyla yaza evlenme hayalleri kuruyormuş. Babası inat etse de sonunda razı olup kızını vermiş sevdiğine. Elif'in elleriyle ördüğü çeyizini bir odanın köşesinde buldum. Sarı saçlarına dokunurken ona söz verdim, 'Bu ülkenin neresinde bir aksilik görürsem haykıracağım'.O gün Elif'e yazdığım şarkının ilk dizeleri döküldü dilimden. Köye dönünce devamını yazdım. Bu sıradan bir şarkı değil, ruhu var.Bir garip aşık vardıBir düğün günü vardıGayrı mahşere kaldı o sevdaDağlara yazdık ne faydaYollara yazdık ne faydaKaldı betonlar altında o sevdaBizim aşkımız mezar olduBüyülere bastık mezar olduAnlatmayayım ağlarsınDuyanın gönlüne dert kalsınNe can kaldı ne cananSanki olduk bir ziyanBu şarkıymış bana kalan hatıra