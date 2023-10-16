Haberler Yaşam Haberleri Sarı saçlı Elif’in şarkısı
Giriş Tarihi: 17.10.2023

Sarı saçlı Elif’in şarkısı

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
SAFFET AZAK SAFFET AZAK
Sarı saçlı Elif’in şarkısı
Konya'nın taşkent ilçesi Çetmi Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan evli ve 3 çocuk babası Ceylani Karaduman, 6 Şubat'ta yaşanan asrın deprem felaketinde Hatay'da enkaz atından cesedini çıkardığı Elif adlı genç kız için o gün yaşadığı acıyla yazdığı şiiri şarkıya dönüştürdü. Elif'in evlenme hayali kurduğu nişanlısı ile olan aşkını anlatan duygu yüklü 'Nazar Oldu' adlı şarkı, dinleyenlere depremde yaşanan tarifsiz acıları bir kez daha hatırlatıyor. Şarkıyı, köy festivallerinde seslendiren Karaduman, festivaldeki görüntülerden de bir klip yaptı. Karaduman'ın Youtube'a yüklediği klip kısa sürede 250 binden fazla izlendi. Ceylani Karaduman, şarkının hikayesini şöyle anlattı:
Depremin 4'üncü günü Hatay merkezde bir binada arama-kurtarma çalışmasına katıldım. Anne, baba ve 3 çocuğunu kurtarmak için çalışmaya başladık. Ailenin biricik kızı Elif, kanepe ile tavan arasına sıkışmıştı. Baktım yüzüğü var. Elif'miş adı. Önce onu, sonra anne ve babasının cansız bededini çıkardık. Hüngür hüngür ağladım.




Elif, nişanlısıyla yaza evlenme hayalleri kuruyormuş. Babası inat etse de sonunda razı olup kızını vermiş sevdiğine. Elif'in elleriyle ördüğü çeyizini bir odanın köşesinde buldum. Sarı saçlarına dokunurken ona söz verdim, 'Bu ülkenin neresinde bir aksilik görürsem haykıracağım'.
O gün Elif'e yazdığım şarkının ilk dizeleri döküldü dilimden. Köye dönünce devamını yazdım. Bu sıradan bir şarkı değil, ruhu var.

NAZAR OLDU

Bir garip aşık vardı
Bir düğün günü vardı
Gayrı mahşere kaldı o sevda

Dağlara yazdık ne fayda
Yollara yazdık ne fayda
Kaldı betonlar altında o sevda

Bizim aşkımız mezar oldu
Büyülere bastık mezar oldu
Anlatmayayım ağlarsın
Duyanın gönlüne dert kalsın

Ne can kaldı ne canan
Sanki olduk bir ziyan
Bu şarkıymış bana kalan hatıra

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Brüksel'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü! Belçika-İsveç maçı yarıda kaldı
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
Kolombiya, İsrail Büyükelçisini kovdu: Utanç verici özür dileyin gidin! Filistin’e desteği hazmedememişti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarı saçlı Elif’in şarkısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA