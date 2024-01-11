Haberler Yaşam Haberleri Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistten çıkan 3 yabancı turist kurtarıldı
Giriş Tarihi: 11.1.2024 15:45 Son Güncelleme: 11.1.2024 15:57

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistten çıkan 3 yabancı turist kurtarıldı

Kars'ta, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak kaybolan 3 İran uyruklu turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nce kurtarıldı.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde pistten çıkan 3 yabancı turist kurtarıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'ne tatile gelen 3 İranlı, kayak yaptıkları sırada yollarını kaybederek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede kar motorlarıyla arama çalışması başlattı. JAK timlerince yapılan çalışmalarda İranlı kayakçıların pistin 3 kilometre uzağında ormanlık alan içerisinde olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen JAK timleri, kaybolan kayakçıları bularak otellerine dönmelerini sağladı.

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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistten çıkan 3 yabancı turist kurtarıldı
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