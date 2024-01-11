Sarıkamış Kayak Merkezi’nde pistten çıkan 3 yabancı turist kurtarıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'ne tatile gelen 3 İranlı, kayak yaptıkları sırada yollarını kaybederek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede kar motorlarıyla arama çalışması başlattı. JAK timlerince yapılan çalışmalarda İranlı kayakçıların pistin 3 kilometre uzağında ormanlık alan içerisinde olduklarını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen JAK timleri, kaybolan kayakçıları bularak otellerine dönmelerini sağladı.