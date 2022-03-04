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Giriş Tarihi: 4.3.2022 16:15

Sarıyer’de 8. kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İHA
Sarıyer’de 8. kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sarıyer’de 60 yaşındaki kadın 10 katlı binanın 8.katından yere düştü. Yaşlı kadın hayatını kaybederken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, Sarıyer Ayazağa mahallesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Emine Aygün henüz bilinmeyen sebepten dolayı 8. Katından aşağıya düştü. Durumu gören çevredekiler hemen sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aygün'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamazken polis konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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Sarıyer’de 8. kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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