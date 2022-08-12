24 yıl önce ünlü ismi öldürmüştü! Yine elini kana buladı: İstanbul’da korkunç cinayet...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak Kocaacar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan saldırgan Serkan Durmuş polis ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede yakalandı.