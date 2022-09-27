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Giriş Tarihi: 27.9.2022 03:52

Sarıyer'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sarıyer'de trafik ışıklarında motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Öz hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

DHA
Sarıyer’de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Büyükdere Caddesi'nde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Morkoç'un kullandığı otomobil, trafik ışıklarında Furkan Öz'ün kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Furkan Öz ve arkasında oturan Umut Akgün düşerek yola savruldu. Sürüklenen motosiklet ise alev alarak yandı.

Kaza sonrası motosikletten düşen Furkan Öz ve Umut Akgün yakındaki özel bir hastaneye, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Morkoç ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Furkan Öz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Umut Akgün'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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Sarıyer'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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