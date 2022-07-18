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Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:25 Son Güncelleme: 18.7.2022 11:39

Sarıyer'de sahile ceset vurdu

İstanbul Sarıyerde haftasonu güneşli günü fırsat bilerek sahile koşanlar su yüzünde hareketsiz yatan birisinin olduğunu fark etmesi ile İlhami Genç’in cesedine ulaşıldı. Sahilde bulunan İlhami Gencin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sarıyer’de sahile ceset vurdu

Sarıyer Kısırkaya Sahili'nde hafta sonu denize girmek için gelen vatandaşlar saat 13.00 sıralarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark ettiler. Hemen durum Polis ve Jandarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerine 112 acile haber verilmesi üzerine Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı. İlhami Genç'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Sarıyer'de sahile ceset vurdu
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