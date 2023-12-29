Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de servis minibüsü otomobile çarptı! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:21

Sarıyer'de servis minibüsü otomobile çarptı! 1 yaralı

İstanbul Kadıköy'de servis minibüsünün askeriyeye ait otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 asker yaralandı.

DHA
Sarıyer’de servis minibüsü otomobile çarptı! 1 yaralı

Kaza, Sarıyer Katar Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta sola dönüş yapan Yiğit Küçük'ün kullandığı servis minibüsü askeriyeye ait otomobile çarptı.

1 ASKER YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce karşı şeritten gelen otomobile daha sonra da trafik ışıklarına çarparak takla attı.Kazada takla atan askeriyeye ait otomobil içerisindeki 1 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı asker sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Levent Utyalı "Devrilen askeri araç İstinye istikametine doğru gidiyordu. Biz de ışıklardan geçmek üzere yavaşladık. Servis minibüsü de o taraftan çıktı ve arkadaşa çarptı yerler kaygan olduğu için. Arkadaş da direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bana daha sonra da trafik ışıklarına çarptı. Askeri araç içerisinde bir kişi yaralandı.

Onu ambulans alarak hastaneye götürdü" dedi.Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Özhaseki'den İstanbul'a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan 'Milli Beka' vurgusu! Teröristleri inlerinde imha ediyoruz
Terör örgütü PKK/YPG ile ABD'den "Lobicilik" anlaşması!
Son dakika: MSB tüm soruları tek tek cevapladı! "Girilemez denilen yerler artık kontrol altında"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrı: Zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstereceğiz
İlla bir şeyler yasaklanacaksa yasak istemek yasaklansın
Mürekkebi kurumadan ‘zam’ demeye başladılar!
Son dakika: Galatasaray'a sakatlık şoku! Yıldız oyuncular derbide yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer'de servis minibüsü otomobile çarptı! 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA