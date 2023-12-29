Sarıyer’de servis minibüsünün çarptığı otomobil takla attı

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Levent Utyalı "Devrilen askeri araç İstinye istikametine doğru gidiyordu. Biz de ışıklardan geçmek üzere yavaşladık. Servis minibüsü de o taraftan çıktı ve arkadaşa çarptı yerler kaygan olduğu için. Arkadaş da direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bana daha sonra da trafik ışıklarına çarptı. Askeri araç içerisinde bir kişi yaralandı. Onu ambulans alarak hastaneye götürdü" dedi.Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.(DHA)