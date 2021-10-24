Sarıyer’de zincirleme kaza: Bomba gibi patladı!

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

'BİR ANDA BOMBA GİBİ PATLADI'



Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü yaşananları; "Yolda gidiyordum, arkadan bomba gibi patladı. Araba da mahvoldu, yanımda çocuğum vardı, boynu incindi. Tepeden inme oldu. Orada bir ağaca çarpmış, o anda aynadan bakmıyordum önüme bakıyordum, bomba gibi patladı arkada" şeklinde anlattı. Bir başka sürücü Nurhan Özdemir ise; "Arabanın içindeydik, bir anda patladı her şey, birkaç tane yaralı vardı" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.