Sarıyer’de zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Caddesi üzerinde seyir halinde olan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından demir bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Yan yatan polis aracını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.