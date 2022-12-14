Sarıyer’deki motosiklet kazası: Ölü sayısı yükseldi

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde kaza saat 16.00 sıralarında meydana gelmişti. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Selimcan Çakar ile okul arkadaşı Filistin asıllı Yaser Gazioğlu ile birlikte motosiklete bindi. İki arkadaş otoyolda emniyete şeridinden seyrettiği esnada Can Yıldız idaresindeki taksiye, bir başka araç çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan taksiye emniyet şeridinde seyreden motosikletliler çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Çakar ve Gazioğlu metrelerce sürüklendi.
TAKSİNİN KARIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLETLİLER FELAKETİ YAŞADI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılar Çakar ve Gazioğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Selimcan Çakar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Gazioğlu'nun ise hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
TAKSİCİ ÇANAKKALE'DEN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN ÇOCUĞUNU GÖRMEK İÇİN GELMİŞTİ
Kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan taksi sürücüsü Can Yıldız"ın Çanakkale'den sabah saatlerinde yola çıkarak hastanede küvezden çıkan 6 aylık çocuğunu görmeye geldiği ve kız kardeşinin evine gitmeye çalıştığı öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Pazarlama bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Selim Can Çakar'ın cenazesi Hamidiye Mahallesindeki Ulu Camiinde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye katılan okul arkadaşları Selim Can Çakar'ın çok iyi bir insan olduğunu kaybettikleri için büyük üzüntü yaşadıklarını söylediler.
ARKADAŞI 5 YOĞUN BAKIMDA 5 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ
Selim Can Çakar'ın hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan babası ve ağabeyi doktor olan Filistin asıllı Yaser Gazioğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde 5 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Yapılan tüm tedavilere rağmen Yaser Gazioğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti. Yaşam savaşını kaybetti. Hastanede acı haberi alan doktor ağabeyi Süleyman Gazioğlu, kardeşini şaibeli bir kazada kurban verdiklerini olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.