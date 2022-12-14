Sarıyer’deki motosiklet kazası: Ölü sayısı yükseldi

TAKSİNİN KARIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLETLİLER FELAKETİ YAŞADI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılar Çakar ve Gazioğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Selimcan Çakar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Gazioğlu'nun ise hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.