Sarıyer’deki müzikhol saldırısının görüntüleri çıktı: “Mami” detayı dikkat çekti

2'Sİ POLİS 4 YARALININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan yaşanan saldırıyla ilgili yaralanan ve ölen kişilerin kimlikleri de ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan memurların ilk olayın ardından araştırma için müzikholün önüne gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli olan memurlar D.T. ve E.A.K. olduğu öğrenildi. Bacaklarından vurulan memurların ambulansla kaldırıldığı Şişli Okmeydanı Prof Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükleri, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.



TAKSİCİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Diğer yaralılardan Hasan Işık S.'nin de bacağından yaralandığı ve iki vatandaş tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü, hayati tehlikesinin olmadığı, Suat T.'nin (30) sağ bacağından yaralandığı ve Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin de olmadığı öğrenildi. Saldırı esnasında müzikhol önünde bulunan taksici Mehmet Sabır Şalışlıoğlu'nun da bacağından vurulduğu ancak kaldırdığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.