Sarıyer’e atık su boşaltan İSKİ’ye suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Tüketici konfederasyonu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında "Çevrenin kasten kirletilmesi" ve Çevre kanunu kapsamında "Kirletme yasağı" suçlarından şikayetçi oldular. Suç duyurusu dilekçesinde, Sarıyer ve Beylikdüzü'nde kanalizasyon atıklarının doğrudan deniz kıyı kenarına boşaltılmasının halkın güvenliği ve sağlığını tehlikeye atıldığı belirtildi. Dilekçede, Sarıyer Yenimahalle'de çocuk parkının bulunduğu noktadan kanalizasyon atığının denize bırakıldığı ve etrafa yayıldığı, deniz suyunun renginin değişerek çok kötü koku oluştuğu kaydedildi.

İBB VE SARIYER BELEDİYESİ GÖRMEZDEN GELDİ

Daha öncesinde bu bölgede yüzmek için denize girildiğini ancak şimdilerde koku ve pis görüntüden dolayı çocuk parkına dahi kimsenin gelmediği dilekçede vurgulandı. Tüketici Konfederasyonu, saat 09:00'dan sonra kanal suyunun bırakılmasıyla komple denizin komple kapandığını, bu durumu defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sarıyer Belediyesi'ne yazdıklarını dilekçelerinde anlattı.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Suç duyurusunda durumdan mustarip vatandaşların "İstanbul'un en güzel yerlerinden biri burası. Birileri buraya el atmalı. Yoksa ileride böyle bir yer kalmayacak. Dehşet şekilde doğa zarar görüyor. Hiç kimse hiçbir şekilde dönmüyor" ve "Çocuk parkına geliyorsun lağım kokusundan oturamıyorsun. Gemiler geçip bütün su kıyıya vurunca içerideki bütün pisliği dışarı çıkarıyor" şeklinde beyanlarının olduğu kaydedildi.

ÇEVRE İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Tüketici Konfederasyonu Çevre Kurulu Başkanı Zafer Murat Çetintaş yaptığı basın açıklamasında, "Sarıyer Yenimahalle'de meydana gelen kanalizasyon akıntısının hemen çocuk parkının önündedir. 5 kez İSKİ'ye şikâyetimi tekrarladım. Fakat dikkate alınmadık" dedi. Çevrenin herkese açık olduğunu belirten Çetintaş, "Bizim gibi yurttaşlara şu çağrıda bulunmak istiyoruz. Duyarlı olmaları her alanda ve kendi yaşadıkları doğal çevreyi korumaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" diyerek çağrıda bulundu.