Haberler Yaşam Haberleri Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 11 Haziran 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu ve haftanın konsepti!
Giriş Tarihi: 11.6.2022 17:02

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 11 Haziran 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu ve haftanın konsepti!

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 11 Haziran 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu ve haftanın konsepti!

Şarkılar Bizi Söyler programı bu akşam aynı saatte ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler; her hafta Cumartesi günü Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunuculuğunda ekranlarda yerini alıyor. Her hafta ünlü isimleri konuk eden programın bu haftaki konukları Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusuyla araştırılıyor. Programın sevenleri, her hafta farklı konseptte gerçekleşen programın bu haftaki konusunu da merak ediyor. İşte 11 Haziran 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu ve haftanın konsepti…

Şarkılar Bizi Söyler konukları bugün de müzikseverler tarafından araştırılıyor. Her hafta renkli konuklarla izleyicinin karşısına çıkan, gerek konukların gerekse sunucuların söylediği şarkılarla dikkat çeken program, bugün Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusuyla inceleniyor. İşte 11 Haziran 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu ve haftanın konsepti hakkında detaylar…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER? 11 HAZİRAN 2022

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Mahsun Kırmızıgül Şarkıları" konsepti yaşanacak.

Programda Mahsun Kırmızıgül geçmişten bugüne bilinen tüm eserlerini seslendirecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü bu akşam 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 11 Haziran 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu ve haftanın konsepti!
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