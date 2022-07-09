Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta hangi isimler var? 9 Temmuz Şarkılar Bizi Söyler bayram özel konukları

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunda ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da konukları ile gündeme geliyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta hangi isimler var gibi sorularla incelenen program hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte 9 Temmuz Şarkılar Bizi Söyler Bayram özel konukları ve detaylar!