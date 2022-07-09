Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta hangi isimler var? 9 Temmuz Şarkılar Bizi Söyler bayram özel konukları

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunda ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da konukları ile gündeme geliyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta hangi isimler var gibi sorularla incelenen program hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte 9 Temmuz Şarkılar Bizi Söyler Bayram özel konukları ve detaylar!
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUKLARI BELLİ OLDU
Şarkılar Bizi Söyler'in bayram özel programının 1. gün tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Volkan Konak, Latif Doğan, Şevval Sam, Mahmut Tuncer, Sümer Ezgü ve Bedia Akartürk yer aldı.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SAAT KAÇTA?
Şarkılar Bizi Söyler bayram boyunca saat 20.00'da Kanal D'de ekrana gelecek.