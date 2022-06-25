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Giriş Tarihi: 25.6.2022 13:49

Şarkılar Bizi Söyler var mı yok mu? 25 Haziran 2022 bu akşam Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm var mı, bitti mi?

Şarkılar Bizi Söyler var mı yok mu? 25 Haziran 2022 bu akşam Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm var mı, bitti mi?

Kanal D ekranlarının müzik programı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm araştırmasına giren izleyiciler Kanal D yayın akışını kontrol ediyor. Bu noktada her hafta cumartesi günleri yayınlanan program hakkında “Şarkılar Bizi Söyler var mı yok mu?” soruları yanıt arıyor. Her hafta bir konsept belirleyerek çeşitli konuklar ağırlayan müzik programı için sorgulamalar sürüyor. Peki, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler neden yok, bitti mi, final mi yaptı? İşte tüm merak edilenler…

"Şarkılar Bizi Söyler var mı yok mu?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. Her cumartesi günü ekranlara gelen eğlence programı son dönemde sezon finaline giren yapımlarından ardından sorgulanmaya başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu 25 Haziran Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü bekleniyor. Peki, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler neden yok, bitti mi, final mi yaptı? İşte yanıtlar…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER VAR MI YOK MU?

Eğlenceli müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam Kanal D yayın akışında var. Ancak bugün yeni bölüm değil tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Tekrar bölümünde İbrahim Tatlıses şarkıları seslendirilecek. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER FİNAL Mİ, SEZON FİNALİ Mİ?

Geçtiğimiz bölüm sezon finali arası veren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm için yaz arası beklenecek. Programın eylül ayında dönmesi bekleniyor.

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Şarkılar Bizi Söyler var mı yok mu? 25 Haziran 2022 bu akşam Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm var mı, bitti mi?
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