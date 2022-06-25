Şarkılar Bizi Söyler var mı yok mu? 25 Haziran 2022 bu akşam Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm var mı, bitti mi?

"Şarkılar Bizi Söyler var mı yok mu?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. Her cumartesi günü ekranlara gelen eğlence programı son dönemde sezon finaline giren yapımlarından ardından sorgulanmaya başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu 25 Haziran Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü bekleniyor. Peki, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler neden yok, bitti mi, final mi yaptı? İşte yanıtlar…