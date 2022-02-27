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Giriş Tarihi: 28.2.2022

Şarkışla’yı ayağa kaldıran cinayet

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şarkışla’yı ayağa kaldıran cinayet
SİVAS'IN Şarkışla ilçesinde, eşi İzmir'de çalıştığı için yalnız yaşadığı evinde hırsız tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen'in (24) katili, kocasının kuzeni Nihat Kara (26) çıktı. Cinayetin işlendiği evin yakınlarında hareketlerinden şüphelenilerek yakalanan Kara, önceki gece çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Adliye önünde toplanan öfkeli kalabalık, zanlıya linç girişiminde bulunmak istedi. Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekipleri istendi. Polislerin yetersiz kalması üzerine bu kez İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan çok sayıda jandarma adliye önüne sevk edildi. Kalabalık biber gazıyla dağıtılırken, zanlı Nihat Kara, zırhlı araçla adliyeden alınıp yoğun güvenlik önlemleri altında Sivas E-Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Duriye Taşdelen'in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Altınyayla ilçesinde toprağa verildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA...
Olayların büyümesi üzerine ilçeye gelerek süreci yöneten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çok vahşi bir cinayet işlendi. Çok acı bir olay, anlatmak bile zor. Acı bir olay, ama acıya yeni acılar katmamamız lazım. Devletimiz gereğini yapıyor" dedi.

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Şarkışla’yı ayağa kaldıran cinayet
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