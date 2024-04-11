Şarküteri dükkanına çökmeye çalıştılar... Ankara emniyeti çeteyi çökertti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Mamak'ta E.Ş. ve beraberindeki 3 kişinin, bir şarküteri dükkanına çökmeye çalıştığını ve işyeri sahibini ölümle tehdit ettiğini belirledi. Ekipler, şüphelileri yakalamak üzere başlattığı çalışmalarda İzmir'den Ankara istikametine hareket ettiklerini tespit etti.

2.5 MİLYON LİRALIK SENET ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı Ankara girişinde durdurarak E.Ş., B.K. ve D.M. isimli kişileri gözaltına alırken yapılan üst aramalarında çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait toplam değeri 2 milyon 500 bin Türk lirası olan 3 adet çek ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, B.K ve D.M isimli kişiler 1 ay boyunca konutu terk etmeme ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.