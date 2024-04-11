Haberler Yaşam Haberleri Şarküteri dükkanına çökmeye çalıştılar... Ankara emniyeti çeteyi çökertti
Giriş Tarihi: 11.4.2024 10:36 Son Güncelleme: 11.4.2024 11:08

Şarküteri dükkanına çökmeye çalıştılar... Ankara emniyeti çeteyi çökertti

Ankara Emniyet Müdürlüğü, şarküteri dükkanına çökmeye çalışan ve kendilerine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden çeteyi çökertti. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibe alarak durdurduğu araçta 3 kişiyi gözaltına alırken yapılan üst aramalarında çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait toplam değeri 2.5 milyon Türk lirası değerinde 3 seneti ele geçirdi. Şüphelilerden E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Şarküteri dükkanına çökmeye çalıştılar... Ankara emniyeti çeteyi çökertti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Mamak'ta E.Ş. ve beraberindeki 3 kişinin, bir şarküteri dükkanına çökmeye çalıştığını ve işyeri sahibini ölümle tehdit ettiğini belirledi. Ekipler, şüphelileri yakalamak üzere başlattığı çalışmalarda İzmir'den Ankara istikametine hareket ettiklerini tespit etti.

2.5 MİLYON LİRALIK SENET ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı Ankara girişinde durdurarak E.Ş., B.K. ve D.M. isimli kişileri gözaltına alırken yapılan üst aramalarında çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait toplam değeri 2 milyon 500 bin Türk lirası olan 3 adet çek ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, B.K ve D.M isimli kişiler 1 ay boyunca konutu terk etmeme ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şarküteri dükkanına çökmeye çalıştılar... Ankara emniyeti çeteyi çökertti
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