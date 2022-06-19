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Giriş Tarihi: 19.6.2022 15:26

Sarp Can Köroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gül Masalı’nın Arda’sı Sarp Can Köroğlu hayatı ve kariyeri

Sarp Can Köroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gül Masalı’nın Arda’sı Sarp Can Köroğlu hayatı ve kariyeri

19 Haziran Pazar akşamı 1.bölüm ile ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Gül Masalı dizisi için geri sayım başladı. Dizide Arda Seçkin karakterine Sarp Can Köroğlu hayat verecek. Gonca’nın çocukluk arkadaşı olan ve işinde yükselmeye çalışan bir avukatı canlandıran Sarp Can Köroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Gül Masalı’nın Arda’sı Sarp Can Köroğlu hayatı ve kariyeri.

Sarp Can Köroğlu hakkında araştırmalar Gül Masalı dizisi itibarıyla başladı. Başarılı performansı ile pek çok projede yer alan isim Yengeç burcu olup 1990 yılında İstanbul Şişli'de doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamlayan Sarp Can Köroğlu; Gül Masalı dizisinde Arda Seçkin rolüne hayat verecektir. Peki, Sarp Can Köroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

SARP CAN KÖROĞLU KİMDİR?

Sarp Can Köroğlu, 14 Temmuz 1990'da doğan Türk oyuncu.

Yengeç burcu olan Sarp Can Köroğlu, 2022 yılı itibariye 32 yaşına girecek.

Şişli'de doğan ve İstanbul'da yaşayan Sarp Can Köroğlu, oyunculuk mesleğini başarıyla sürdürüyor.

Sarp Can Köroğlu, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesinde Arkeoloji bölümünde aldı.

Bölümü kazandıktan kısa bir süre sonra birçok dizide rol almaya başladı.

Sarp Can Köroğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler şu şekilde:

Elde Var Hayat

Adını Feriha Koydum

Güneşin Kızları

Kurt Seyit ve Şura

Damat Takımı

Paramparça

Yasak Elma

Bay Yanlış

Sen Çal Kapımı

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Sarp Can Köroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gül Masalı’nın Arda’sı Sarp Can Köroğlu hayatı ve kariyeri
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