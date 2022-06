Sarp Can Köroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gül Masalı’nın Arda’sı Sarp Can Köroğlu hayatı ve kariyeri

Sarp Can Köroğlu hakkında araştırmalar Gül Masalı dizisi itibarıyla başladı. Başarılı performansı ile pek çok projede yer alan isim Yengeç burcu olup 1990 yılında İstanbul Şişli'de doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamlayan Sarp Can Köroğlu; Gül Masalı dizisinde Arda Seçkin rolüne hayat verecektir. Peki, Sarp Can Köroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?