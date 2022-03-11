Sarrafı bıçaklayıp bileziği alıp kaçtı

Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan Fatih Nergiz'e ait sarrafa gelen bir kişi, bilezik alacağını söyledi. Kendisine bir bilezik beğenen soyguncu, daha sonra ödeme yapacakmış gibi elini cebine soktu. Cebinden bıçağı çıkaran soyguncu, Fatih Nergiz'i boğazından bıçakladı. Soyguncu daha sonra bileziği alarak kaçarken olayı fark ederek işyerine gelen komşu esnaf 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih Nergiz, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis işyerinde delil çalışması yaptı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen soyguncunun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.