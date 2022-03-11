Haberler Yaşam Haberleri Sarrafı bıçaklayıp bileziği alıp kaçtı
Giriş Tarihi: 11.3.2022 21:16 Son Güncelleme: 11.3.2022 21:19

Sarrafı bıçaklayıp bileziği alıp kaçtı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sarrafı bıçaklayıp bileziği alıp kaçtı

Kayseri'de akşam saatlerinde müşteri gibi girdiği sarrafta bilezik alacağını söyleyen bir kişi, cebinden para yerine bıçak çıkardı. Sarrafı boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan soyguncu bileziği ide alarak kayıplara karıştı.

Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan Fatih Nergiz'e ait sarrafa gelen bir kişi, bilezik alacağını söyledi. Kendisine bir bilezik beğenen soyguncu, daha sonra ödeme yapacakmış gibi elini cebine soktu. Cebinden bıçağı çıkaran soyguncu, Fatih Nergiz'i boğazından bıçakladı. Soyguncu daha sonra bileziği alarak kaçarken olayı fark ederek işyerine gelen komşu esnaf 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih Nergiz, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis işyerinde delil çalışması yaptı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen soyguncunun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İspanyollar Galatasaray’ın yıldızlarına hayran kaldı! Barcelona karşısında maça damga vurdu…
Son dakika: Cristiano Ronaldo kesin kararını verdi! Futbol dünyasını şoka uğratacak…
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesini örnek verdi: Macron beceriksiz
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
Son dakika: Beyaz Saray'da Rusya Ukrayna savaşı gerginliği: Sizi bu kadar düşündüren nedir?
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak
Senin amacın ne Gülşen? Şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor...
Son dakika: Galatasaray İspanya'da avantajı kaptı! Galibiyeti ofsayt engelledi...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na damga vuran sözler: O zaman ses çıkarsaydınız bugün bu durumla karşılaşmazdık
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarrafı bıçaklayıp bileziği alıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA