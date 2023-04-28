Sarsılmaz ürün yelpazesini TEKNOFEST’te sergiliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sarsılmaz Silah Sanayi, TEKNOFEST'te yerli ve milli olanaklarla geliştirip ürettiği 300'den fazla ürün arasından geniş bir yelpazeyi ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sarsılmaz-TUSAŞ ortaklığı ile kurulan Trmekatronik şirketinin ürünü olan ve Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre top ile HÜRKUŞ uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetre makineli tüfeklerin yanı sıra Sarsılmaz Silah'ın robotik silah sistemlerine yönelik olarak kurduğu yeni şirketi tarafından geliştirilen silahlı robot projesi Sarbot, TEKNOFEST'te büyük ilgi görüyor.

T-129 ATAK helikopterine entegre edilen 3 namlulu 20 mm burun topu, dakikada 750 mermi atış hızı ile Türkiye'nin elektro-mekanik ateş gücünü oluşturuyor. SAR 127 MT AIR ise dakikada 900-1250 mermi atım hızı ile havadan güçlü bir ateş desteği sağlıyor.

TEKNOFEST'TE SİMÜLE ATIŞ DENEYİMİ

"Karada, denizde ve havada" sloganıyla bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kalibrede silah ve mühimmat üretimi yapan Sarsılmaz, ayrıca TEKNOFEST ziyaretçilerine heyecan verici bir deneyim yaşama olanağı da sunuyor.

Ziyaretçiler, Sarsılmaz'ın özel açık hava test poligonunun tüm ortam, mesafe ve detay özelliklerinin birebir dijital dünyaya aktarılmasıyla oluşturulan simülasyon kapsamında SAR9 SC, SAR9 SP ve SAR9 CX model tabancalar, SAR 109T makineli tabanca ve SAR 56 piyade tüfeğiyle ultra gerçekçi atış deneyimi yaşıyor.

Sarsılmaz'ın uzun yıllara dayanan deneyimiyle ürettiği piyade tüfekleri de TEKNOFEST'te sergilenen ürünler arasında bulunuyor. Türk mühendislerce özgün olarak geliştirilen SAR 56 piyade tüfeği modellerinin yanı sıra Sarsılmaz'ın seri üretimini üstlendiği MPT 76'yı kendi tecrübesi ile geliştirerek ürettiği MPT 76 SH da TEKNOFEST'te görücüye çıkıyor.

Sarsılmaz'ın piyade tüfekleri alanında elde ettiği birikimi sahadaki uzman personelden aldığı geri bildirimle harmanlayarak geliştirdiği SAR 56 piyade tüfeği, TEKNOFEST'te modellerinden biri oldu.

MPT 76 SH DE TEKNOFEST'TE

Verilen bilgiye göre, Sarsılmaz Milli Piyade Tüfeği Projesi kapsamında üretimini üstlendiği MPT 76'yı kendi mühendis ve teknisyenlerinin çalışmaları sonucunda 470 gram kadar hafifleterek MPT 76 SH modelini geliştirdi. 7.62x51 mm NATO standartlarında mühimmat kullanan MPT 76 SH, 20 mermi kapasiteli şarjörle besleniyor. Dakikada 700 atım ve saniyede 800 metre namlu çıkış hızına ulaşabilen, etkili menzili 600 metreyi bulan MPT 76 SH, modüler raylı el kundağı sayesinde her türlü aksesuarla geliştirilebilme özelliği taşıyor. Sarsılmaz'ın ürettiği MPT 76 SH piyade tüfekleri TSK ile EGM'nin envanterinde yer alıyor ve güvenle kullanılıyor.

Sarsılmaz, TEKNOFEST'te piyade tüfeği, makineli ve ağır makineli tüfek modellerinin yanı sıra tabanca ve makineli tabanca modellerini de sergiliyor. Ayrıca meskûn mahal kullanımı için özgün olarak tasarlanan SAR 109 serisinin T modeli de TEKNOFEST'te yer alıyor.