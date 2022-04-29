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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Satılık dairede ücretli ev turu

Satılık dairede ücretli ev turu
İSTANBUL Esenyurt'ta evini satmak için bir siteye ilan veren Burak Demir, onlarca vatandaşa ev gezdirip sonuç alamayınca sıra dışı bir yöntem geliştirdi. İlanını güncelleyen Demir, hafta içi ev turlarından 100 TL, hafta sonu ise 150 TL alacağını belirtti. Bu sayede sadece ciddi alıcıların kendisini arayacağını düşünen ev sahibi, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşınca kazandığı parayı hayır işleri için kullanmaya başladı. Zamanının çok değerli olduğuna vurgu yapan Demir ise "Bence herkes evi göstermekten para almalı" dedi. İHA

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Satılık dairede ücretli ev turu
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