Satır ve silahla terör estirdi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Muratlı Emniyet Müdürlüğünce gelen ihbar üzerine evin camında silahlı şahıs olduğu bilgisine istinaden ivedi şekilde olay yerine geçilmiş, görünüş itibari ile şahsın elinde silah olduğu daha sonrasında silahı bırakması ve aşağı inmesi yönünde ikazlarda bulunulmuş, şahıs silahı camdan çıkartarak bir el dışarı ve bir elde içeride ateş etmiş, Muratlı Emniyet mensubu ekiplerince şahısla iletişime geçilmeye çalışılmış kendini Kerem olarak tanıttığı fakat şahsın görünüş itibari ile akli dengesinin yerinde olmadığı sürekli sağ sola zarar vererek camdan aşağıya cisimler attığı, daha sonrasında polislere hitaben, "dayım evde yatıyor sizinle konuşamaz durumu iyi değil şeklinde söylemlerde bulunarak kapının kilitli olduğunu içeriye kimsenin giremeyeceğini girerse yaralayacağını yada silahla vuracağını söyleyerek ikna çalışmaları sonuçsuz kalmış.

Muratlı Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimatları doğrusunda Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine, Asayiş Şube Müdürlüğüne, ambulans ve itfaiye unsurlarına bilgi verildi.Olay yerine gelen Özel Harekat ekipleri tarafından müzakere yapılarak ikna edilmek istenmiş ancak şahıs yine ikna olmayınca,C. Savcısı talimatları doğrultusunda kapı Özel Hareket unsurlarınca kırılarak şahıs etkisiz hale getirildi.Çekyat üzerinde yatan şahsın Tarık Teymurlenk olduğu anlaşılan 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalede şahsın bilncinin açık olduğu hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılmış, C. Savcısına bilgi verilerek ev araması yapılmış bir adet namluya mermi sürülmüş 7.65 kurusıkıdan bozma silah bir adet boş kovan bir adette şarjöründe bulunan fişek, 4 fişek uyuşturucu madde 2 adet galara isimli uyuşturucu madde, bir adet satır,görevlilerce el konularak muhafaza altına alındı.

Şahıs 03 Ağustos 2023 günü mevcutlu olarak Savcılığa sevk edilmek üzere gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.