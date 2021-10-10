Satırla saldıran sevgilisi için ‘Onu affedin’ diye feryat etti

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'da, bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırdıktan sonra gözaltına alınan genç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Geçen cuma günü Antakya
ilçesinde yaşanan olayda Oğuzhan Kaplan
(20) tartıştığı sevgilisi Elif D.'ye (20) satırla saldırdı. İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı. 5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştiren Kaplan gözaltına alındı. Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye önünde kendisini yaralayan Kaplan'ı bekleyen Elif D., "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek feryat etti. Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken, Elif D. kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü. İHA