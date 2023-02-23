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Giriş Tarihi: 23.2.2023 09:09

Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Mevlana Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. N.D. isimli kişinin üzerinde satışa hazır halde 33.91 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve bin 80 lira nakit para ele geçirildi. N.D.'nin ikamet adresine de baskın yapıldı. Adreste 2.59 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 18.45 gram Skunk maddesi ve 20 şeffaf poşet ele geçirildi. "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen N.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar
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