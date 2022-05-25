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Giriş Tarihi: 25.5.2022 11:50

Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakalandılar! 18 gözaltı var...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakalandılar! 18 gözaltı var...

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; “Torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. 18 uyuşturucu satıcısı, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik Özel Harekat ve helikopter destekli şafak operasyonu düzenledi. Sultangazi İlçesi'ndeli adreslere yapılan baskınlarda 18 uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş bir miktar uyuşturucu madde, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 95 mermi ele geçirildi.

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Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakalandılar! 18 gözaltı var...
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