Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar...

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını ve söz konusu adreste uyuşturucu depolandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi.

Satışa hazır uyuşturucularla yakalandılar | Video

M.A., U.T. ve M.A. isimli üç şüpheli, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; kısaca "MET" olarak adlandırılan 52.12 gram "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, 4.10 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 0.80 gram "Hibrit Esrar" olarak bilinen "Skunk" isimli uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yedi bin 665 lira ile 50 dolar nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dokuz cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlarından çok sayıda kayıtları bulunan üç şüpheliden M.A. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

M.A. yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.A. ve U.T. isimli iki uyuşturucu satıcısı ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.