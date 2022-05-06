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Giriş Tarihi: 6.5.2022 09:22 Son Güncelleme: 6.5.2022 09:49

Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar...

İstanbul’da iki uyuşturucu satıcısı, satışa hazır hale getirildikleri uyuşturucu maddelerle Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını ve söz konusu adreste uyuşturucu depolandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi.

Satışa hazır uyuşturucularla yakalandılar | Video

M.A., U.T. ve M.A. isimli üç şüpheli, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; kısaca "MET" olarak adlandırılan 52.12 gram "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, 4.10 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 0.80 gram "Hibrit Esrar" olarak bilinen "Skunk" isimli uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yedi bin 665 lira ile 50 dolar nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dokuz cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlarından çok sayıda kayıtları bulunan üç şüpheliden M.A. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

M.A. yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.A. ve U.T. isimli iki uyuşturucu satıcısı ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar...
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